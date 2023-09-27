ABD'de mortgage faizi 23 yılın zirvesinde

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 1,3 düşüşle 189,6 puana indi.

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MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre satın alma endeksi yüzde 1,5 düşüşle 144,8 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 0,9 düşüşle 411,7 puana geldi.

30 yıllık mortgage faizi üst üste üçüncü haftasında da artış gösterdi ve 10 baz puan yükselerek yüzde 7,41 seviyesine geldi. Böylece 2000 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek seviye görüldü. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 10 puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre artış 89 puan oldu.

15 yıllık faizinde oran 11 baz puan artışla yüzde 6,73, 5 yıllık ARM kredi faizi 5 baz puan artışla yüzde 6,42 seviyesine geldi.

30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizinde ise 2 baz puan artışla yüzde 7,34 seviyesi görüldü. Jumbo konut kredi faizi böylece tarihi zirvesine ulaştı.