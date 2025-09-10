ABD'de mortgage faizi düştü
ABD'de geçen hafta 30 yıllık mortgage faiz oranı 2024 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine inerken, başvurular hızlı bir artış gösterdi.
ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 5 Eylül ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %9,2 artışla 297,7 seviyesine çıktı.
MBA'nın yayımladığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %6,6 artışla 169,1 olurken, refinansman endeksi %12,2 yukarı gelerek 1.012,4 oldu. 30 yıllık mortgage faizi 15 puan azaldı ve %6,49 seviyesine kadar indi.
Toplam mortgage faaliyetleri içinde yeniden finansman payı bir önceki haftadaki %46,9'dan %48,8'e yükseldi. Ayarlanabilir oranlı mortgage (ARM) payı %8,8'den %9,2'ye çıktı.
15 yıllık faizinde oran 14 baz puan düşüşle %5,70 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 13 baz puan azalarak %5,77 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi 14 puan düşerek %6,44 seviyesine indi.