ABD'de mortgage faizi düştü

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 5 Eylül ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %9,2 artışla 297,7 seviyesine çıktı.

MBA'nın yayımladığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %6,6 artışla 169,1 olurken, refinansman endeksi %12,2 yukarı gelerek 1.012,4 oldu. 30 yıllık mortgage faizi 15 puan azaldı ve %6,49 seviyesine kadar indi.

Toplam mortgage faaliyetleri içinde yeniden finansman payı bir önceki haftadaki %46,9'dan %48,8'e yükseldi. Ayarlanabilir oranlı mortgage (ARM) payı %8,8'den %9,2'ye çıktı.

15 yıllık faizinde oran 14 baz puan düşüşle %5,70 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 13 baz puan azalarak %5,77 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi 14 puan düşerek %6,44 seviyesine indi.