ABD'de mortgage faizi düşüşünü sürdürdü

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 8 Ağustos ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %10,9 artışla 281,1 seviyesine çıktı. MBA'nın yayımladığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %1,4 artışla 160,2 olurken, refinansman endeksi %23,0 yukarı gelerek 956,2 oldu.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, "30 yıllık sabit mortgage oranı geçen hafta %6,67'ye geriledi, bu da nisan ayından bu yana en güçlü yeniden finansman aktivite haftasını tetikledi. Borçlular olumlu tepki verdi; yeniden finansman başvuruları %23 arttı, bu artışta çoğunlukla geleneksel ve VA başvuruları etkili oldu." dedi.

Refinansman aktivitesinin toplam başvurulardaki payı %41,5'ten %46,5'e yükseldi. Ayarlanabilir oranlı mortgage (ARM) faaliyeti payı ise toplam başvuruların %9,6'sına çıktı. 15 yıllık faizinde oran 9 baz puan düşüşle %6,03 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 16 baz puan azalarak %6,06 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi 9 puan geriledi ve %6,65 seviyesine indi.