ABD'de mortgage faizi düşüşünü sürdürdü
ABD'de geçen hafta 30 yıllık mortgage faiz oranında düşüşün sürmesine bağlı olarak, başvurular önemli oranda artış gösterdi. Bu yükselişte özellikle yeniden finansman başvurularındaki belirgin canlanma öne çıktı.
ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 8 Ağustos ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %10,9 artışla 281,1 seviyesine çıktı. MBA'nın yayımladığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %1,4 artışla 160,2 olurken, refinansman endeksi %23,0 yukarı gelerek 956,2 oldu.
MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, "30 yıllık sabit mortgage oranı geçen hafta %6,67'ye geriledi, bu da nisan ayından bu yana en güçlü yeniden finansman aktivite haftasını tetikledi. Borçlular olumlu tepki verdi; yeniden finansman başvuruları %23 arttı, bu artışta çoğunlukla geleneksel ve VA başvuruları etkili oldu." dedi.
Refinansman aktivitesinin toplam başvurulardaki payı %41,5'ten %46,5'e yükseldi. Ayarlanabilir oranlı mortgage (ARM) faaliyeti payı ise toplam başvuruların %9,6'sına çıktı. 15 yıllık faizinde oran 9 baz puan düşüşle %6,03 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 16 baz puan azalarak %6,06 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi 9 puan geriledi ve %6,65 seviyesine indi.