ABD'de mortgage faizi hafif yükseldi

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 15 Ağustos ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %1,4 düşüşle 277,1 seviyesine indi. MBA'nın yayımladığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %0,1 artışla 160,3 olurken, refinansman endeksi %3,1 aşağı gelerek 926,1 oldu. 30 yıllık mortgage faizi 1 baz puan artışla %6,68 seviyesine çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, "Geçen hafta mortgage oranları hafifçe yükseldi ve 30 yıllık sabit faiz oranı şimdi yüzde 6,68 seviyesinde. Satın alma başvuruları hafta boyunca çok az değişti ancak son dört haftanın en güçlü seviyesindeydi ve geçen yılın hızının oldukça üzerinde seyretmeye devam etti. Potansiyel ev alıcıları, ekonomik rüzgarlara, belirsizliğe ve satın alınabilirlik sorunlarına rağmen geçen yıla göre daha aktif olmaya devam ediyor" dedi.

Toplam başvurularda yeniden finansman payı bir önceki haftaki yüzde 46,5'ten yüzde 46,1'e geriledi. Ayarlanabilir faizli mortgage (ARM) payı toplam başvuruların yüzde 8,6'sına düştü. Konut kredisi bakiyesi 806.500 dolar veya daha az olan 30 yıllık sabit faizli mortgagelar için ortalama sözleşme faiz oranı yüzde 6,67'den yüzde 6,68'e yükseldi; puanlar yüzde 0,64'ten yüzde 0,60'a düştü.

Refinansman aktivitesinin toplam başvurulardaki payı %41,5'ten %46,5'e yükseldi. Ayarlanabilir oranlı mortgage (ARM) faaliyeti payı ise toplam başvuruların %9,6'sına çıktı. 15 yıllık faizinde oran 3 baz puan düşüşle %5,96 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 21 baz puan artarak %6,01 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi 6 puan geriledi ve %6,64 seviyesine indi.