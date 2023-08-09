ABD'de mortgage faizi yılın zirvesinde

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 3,1 düşüşle 194,5 puana indi.

MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre satın alma endeksi yüzde 2,7 düşüşle 149,9 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 4 düşüşle 416,1 puana geriledi.

Söz konusu haftada 30 yıllık mortgage faizi 16 puan artışla 7 Temmuz'dan bu yana ilk kez yüzde 7'nin üzerine çıktı yüzde 7,09 seviyesine geldi.

Faiz 4 Kasım 2022 tarihinde görülen yüzde 7,14'ün ardından en yüksek seviyesine çıktı. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 2 baz puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre artış seviyesi 150 baz puandan 162 baz puana yükseldi.

15 yıllık faizde oran 12 baz puan artışla yüzde 6,51 seviyesine geldi. 5 yıllık ARM kredi faizinde oran 18 baz puan artarak yüzde 6,36 oldu. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) kredi faizinde ise 15 baz puan artışla yüzde 7,04 seviyesi görüldü.