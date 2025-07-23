ABD'de mortgage faizi yükselişini sürdürdü
ABD'de 30 yıllık mortgage faiz oranı bir önceki hafta yaşanan artışını daha küçük adımlarla geçen hafta da devam ettirdi.
ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 18 Temmuz ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %0,8 artışla 255,5 seviyesine çıktı.
MBA'nın yayımladığı haftalık rapora göre satın alma endeksi %3,4 artışla 165,1 olurken, refinansman endeksi %2,6 aşağı gelerek 747,5 oldu. Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 2 baz puan artarak %6,84 seviyesine yükseldi.
Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %41,1 seviyesinden %39,6 seviyesine indi. 15 yıllık faizinde oran 2 baz puan düşüşle %6,14 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 7 baz puan azalarak %6,01 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi %6,75 seviyesinde kaldı.