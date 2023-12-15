ABD'de mortgage faizi yüzde 7'nin altına indi

ABD Federal Konut Kredisi İpotek Şirketi (Freddie Mac) tarafından açıklanan verilere göre 14 Aralık ile sona eren haftada sabit faizli 30 yıl vadeli ortalama mortgage oranı 8 baz puan düşüşle yüzde 6,95'e geldi. 7 haftalık toplam düşüş 84 baz puana ulaştı. Böylece faiz 10 Ağustos'tan bu yana ilk kez yüzde 7 seviyesinin altını gördü.

Haberin Devamı

Freddie Mac'in mortgage oranlarına ilişkin haftalık raporu ülke çapındaki kredi verenlerden alınan başvurulara dayanıyor.

30 yıllık faiz oranı geçen yılın aynı haftasına göre 64 baz puan yukarıda bulunuyor. Son 4 haftalık ortalama faiz oranı yüzde 7,25'ten yüzde 7,12'ye inerken, 52 haftalık ortalama yüzde 6,80 olarak belirlendi.

Sabit faizli 15 yıl vadeli oran ise 9 baz puan artışla yüzde 6,38 seviyesine çıktı. 15 yıllık faiz geçen yılın aynı haftasına göre 84 baz puan daha yüksek seviyede oluştu. Faizin 4 haftalık ortalaması yüzde 6,48 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 6,10 seviyesinde gerçekleşti.