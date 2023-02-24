ABD'de mortgage faizleri arttı

ABD Federal Konut Kredisi İpotek Şirketi (Freddie Mac) tarafından açıklanan verilere göre sabit faizli 30 yıl vadeli ortalama mortgage oranı yüzde 6,32'den yüzde 6,50'ye yükseldi. Böylece 23 Kasım 2022 tarihinde görülen yüzde 6,58'in ardından en yüksek oran görüldü.

Faiz oranı geçen yılın aynı haftasına göre 2,61 puan yukarıda bulunuyor.

Son 4 haftalık ortalama faiz oranı yüzde 6,26 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 5,75 olarak belirlendi.

Sabit faizli 15 yıl vadeli oran da 0,25 puan artışla yüzde 5,76'ya çıktı. 15 yıllık faiz geçen yılın aynı haftasına göre 2,62 puan daha yüksek seviyede oluştu.