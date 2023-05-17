ABD'de mortgage faizleri arttı

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi 12 Mayıs ile sona eren haftada yüzde 5,7 düşüşle 214,9 puana geldi.

MBA'nın yayınladığı rapora göre satın alma endeksi yüzde 4,8 düşüşle 165,4 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 7,7 düşüşle 468,2 puana indi.

Söz konusu haftada 30 yıllık mortgage faizi 9 baz puan artışla yüzde 6,57'ye çıktı. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 14 baz puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre artış seviyesine 95 baz puandan 108 baz puana yükseldi.

15 yıllık faizinde oran 5 baz puan artışla yüzde 5,96'ya geldi. 5 yıllık ARM kredi faizinde oran 36 baz puan yükselerek yüzde 5,71 oldu. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) kredi faizinde ise 13 puan artarak yüzde 6,46'ya çıktı.