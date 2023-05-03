ABD'de mortgage faizleri düştü

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi 28 Nisan ile sona eren haftada yüzde 1,2 azalarak 214,4 puana geldi.

MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre satın alma endeksi yüzde 2 düşüşle 165,8 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 0,8 artışla 461,2 puana çıktı.

Söz konusu haftada 30 yıllık mortgage faizi 5 baz puan düşüşle yüzde 6,50'ye indi. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 10 baz puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre artış 118 baz puandan 114 baz puana geriledi.

15 yıllık faizde oran 2 baz puan düşüşle yüzde 6,01'e geriledi. 5 yıllık ARM kredi faizinde oran 1 baz puan yukarı geldi ve yüzde 5,48 oldu. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) kredi faizinde ise oran 3 puan azalarak yüzde 6,37'ye geldi.