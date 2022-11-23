ABD'de mortgage faizleri geriledi

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre mevsimsel faktörlerden arındırılmış yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi 18 Kasım ile sona eren haftada yüzde 2,2 artışla 209,8 puana çıktı.

MBA'nın paylaştığı haftalık rapora göre satınalma endeksi yüzde 2,8 artışla 174,4 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 1,8 yükselişle 373,6 puana geldi.

Geçen hafta 30 yıllık mortgage faizi ikinci haftasında da düşüş gösterdi ve yüzde 6,90'dan yüzde 6,67'ye indi. 30 yıllık kredilerde faiz oranı hala geçen yılın aynı dönemine göre 343 baz puan yukarıda bulunuyor. 4 haftalık ortalama ise 49 baz puan düşüş gösterdi.

15 yıllık kredi faizinde oran yüzde 6,27'den yüzde 6,08'e inerken, 5 yıllık ARM kredi faizinde oran yüzde 5,73'ten yüzde 5,78'e çıktı. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) kredi faizinde oran yüzde 6,51'den yüzde 6,30'a geriledi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, “30 yıllık faiz üst üste ikinci hafta düştü ve bir ay önceki yüzde 7,16'lık zirveden neredeyse 50 baz puan daha aşağı geldi" dedi. Kan, "Mortgage oranlarındaki düşüşün bir sonucu olarak hem satın alma hem de yeniden finansman başvuruları geçen hafta biraz arttı. Ancak yeniden finansman faaliyeti hala yüzde 80'in altında" şeklinde görüş belirtti.

Mortgage faaliyetinin yeniden finansman payı toplam başvuruların yüzde 27,6'sından yüzde 28,4'üne yükseldi.