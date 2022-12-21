ABD'de mortgage faizleri geriledi

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre mevsimsel faktörlerden arındırılmış yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi 16 Aralık ile sona eren haftada yüzde 0,9 artışla 212,5 puana çıktı.

MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre satın alma endeksi yüzde 0,1 düşüşle 182,5 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 6 artışla 371,4 puana geldi.

Geçen hafta 30 yıllık mortgage faizi hafif geriledi ve yüzde 6,42'den yüzde 6,34'e indi. 30 yıllık kredilerde faiz oranında 4 haftalık ortalamada 33 puan düşüş yaşanırken, geçen yılın aynı dönemine göre 307 baz puan artış görüldü.

15 yıllık kredi faizinde oran yüzde 5,92'den yüzde 5,81'e düşerken, 5 yıllık ARM kredi faizinde oran yüzde 5,58'den yüzde 5,43'e indi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) kredi faizinde oran yüzde 6,14'ten yüzde 5,97'ye geriledi.