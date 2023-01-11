ABD'de mortgage faizleri geriledi

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre mevsimsel faktörlerden arındırılmış yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi 6 Ocak ile sona eren haftada yüzde 1,2 artışla 186,7 puana çıktı.

MBA'nın paylaştığı haftalık rapora göre satınalma endeksi yüzde 0,5 düşüşle 159,4 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 5,1 artışla 326,7 puana geldi.

Söz konusu haftada 30 yıllık mortgage faizi yüzde 6,58'den yüzde 6,42'ye kadar indi. 30 yıllık kredilerde faiz oranında 4 haftalık ortalamada değişiklik görülmezken, geçen yılın aynı dönemine göre 290 baz puan artış kaydedildi.

15 yıllık kredi faizinde oran yüzde 6,06'dan yüzde 5,94'e, 5 yıllık ARM kredi faizinde oran yüzde 5,61'den yüzde 5,37'ye, 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) kredi faizinde oran yüzde 6,12'den yüzde 6,09'a indi.