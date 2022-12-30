ABD'de mortgage faizleri yükseldi

ABD federal konut kredisi ipotek şirketi Freddie Mac tarafından açıklanan verilere göre sabit faizli 30 yıl vadeli ortalama mortgage oranı yüzde 6,27'den yüzde 6,42'ye yükseldi.

Faiz oranı geçen yılın aynı haftasına göre 3,31 puan yukarıda bulunuyor.

Son 4 haftalık ortalama faiz oranı yüzde 6,33 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 5,34 olarak belirlendi.

Sabit faizli 15 yıl vadeli oran da yüzde 5,69'dan 0,01 puan düşüşle yüzde 5,68'e indi. 15 yıllık faiz geçen yılın aynı haftasına göre 3,35 puan daha yüksek seviyede oluştu.

15 yıllık faizin 4 haftalık ortalaması yüzde 5,65 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 4,58 oldu.