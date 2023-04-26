ABD'de mortgage faizleri yükseldi

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi 14 Nisan ile sona eren haftada yüzde 3,7 artışla 216,9 puana yükseldi.

MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre satın alma endeksi yüzde 4,6 artışla 169,1 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 1,7 artışla 457,6 puana çıktı.

Söz konusu haftada 30 yıllık mortgage faizi 12 baz puan artışla yüzde 6,55'e yükseldi. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 10 baz puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre artış 123 baz puandan 118 baz puana geriledi.

15 yıllık faizinde oran 14 baz puan artışla yeniden yüzde 6'nın üzerine çıktı ve yüzde 6,03'e yükseldi. 5 yıllık ARM kredi faizinde oran 9 baz puan aşağı geldi ve yüzde 5,47 oldu. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) kredi faizinde ise oran 12 puan artarak yüzde 6,40'a çıktı.