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ABD'de mortgage faizleri yükseldi

ABD'de 28 Haziran ile sona eren haftada mortgage başvurularında düşüş devam ederken, 30 yıllık faiz oranı artış gösterdi.

02.08.2023 - 14:13 |
ABD'de mortgage faizleri yükseldi

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 3 düşüşle 200,7 puana indi. 

MBA'nın paylaştığı haftalık rapora göre satın alma endeksi yüzde 3,2 düşüşle 154,1 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 2,5 düşüşle 433,6 puana geriledi. 

Söz konusu haftada 30 yıllık mortgage faizi 6 puan artışla yüzde 6,93 seviyesine çıktı. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 8 baz puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre artış seviyesi 113 baz puandan 150 baz puana yükseldi.

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