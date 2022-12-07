ABD'de mortgage faizlerinde düşüş sürdü

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre mevsimsel faktörlerden arındırılmış yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi 2 Aralık ile sona eren haftada yüzde 1,9 düşüşle 204,2 puana indi.

MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre satınalma endeksi yüzde 3 düşüşle 175,5 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 4,7 artışla 340,8 puana geldi.

Geçen hafta 30 yıllık mortgage faizi dördüncü haftasında da düşüş gösterdi ve yüzde 6,49'dan yüzde 6,41'e indi. 30 yıllık kredilerde faiz oranında 4 haftalık ortalamada 73 puan düşüş yaşanırken, geçen yılın aynı dönemine göre 311 baz puan artış görüldü.

15 yıllık kredi faizinde oran yüzde 6,02'den yüzde 5,84'e inerken, 5 yıllık ARM kredi faizinde oran yüzde 5,48'den yüzde 5,59'a yükseldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) kredi faizinde oran yüzde 6,35'ten yüzde 6,08'e geriledi.

Mortgage faaliyetinin yeniden finansman payı toplam başvuruların yüzde 26,1'inden yüzde 28,7'sine yükseldi.