ABD'de mortgage faizlerinde düşüş sürdü

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre mevsimsel faktörlerden arındırılmış yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi 17 Mart ile sona eren haftada yüzde 3 artışla 221 puana yükseldi.

MBA'nın paylaştığı haftalık rapora göre satın alma endeksi yüzde 2,2 artışla 169,3 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 4,9 yükselişle 481,3 puana geldi.

Söz konusu haftada 30 yıllık mortgage faizi 23 baz puan düşüşle yüzde 6,71'den yüzde 6,48'e indi ve 10 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 14 baz puan düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre 198 baz puan artış görüldü.

15 yıllık faizde oran 12 baz puan düşüşle yüzde 6,14'ten yüzde 6,02'ye, 5 yıllık ARM kredi faizinde oran 11 baz puan düşüşle yüzde 5,69'dan yüzde 5,58'e geriledi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) kredi faizinde ise oran 9 puan azalarak yüzde 6,39'dan yüzde 6,30'a indi.