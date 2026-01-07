ABD'de özel sektör istihdamı açıklandı

Canlı Borsa
ABD'de özel sektör istihdamı, geçen yıl aralıkta 41 bin kişiyle beklentilerin altında arttı.

07.01.2026 - 17:07 | | AA
ADP Araştırma Enstitüsü'nün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı Aralık 2025'e ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı geçen yıl aralıkta 41 bin kişi artış kaydetti.

Piyasa beklentisi, özel sektör istihdamının bu dönemde 49 bin kişi artması yönündeydi.

Özel sektör istihdamında geçen yıl kasım ayında yaşanan düşüşe ilişkin veri ise 32 binden 29 bine revize edildi.

Söz konusu dönemde istihdamda, hizmet sektöründe 44 bin kişilik artış olurken, üretim sektöründe 3 bin kişilik azalış yaşandı.

ABD'de 26 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, yıllık ücret artışı aralıkta, kasım ayındaki gibi yüzde 4,4 olarak kaydedildi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, küçük işletmelerin yıl sonundaki işe alımlarıyla geçen yıl kasım ayındaki iş kayıplarını telafi ettiğini belirtti.

