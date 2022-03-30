Geri Dön
UzmanparaABD'de özel sektör istihdamı arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'de özel sektör istihdamı arttı

ABD'de özel sektör istihdamı arttı

ABD'de özel sektör istihdamı mart ayında piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

30.03.2022 - 15:34 |
ABD'de özel sektör istihdamı arttı

Mart ayında özel sektörde istihdam 455 bin arttı. Beklenti 450 bin artış olacağı yönündeydi. Şubat ayı istihdam verisi de 475 binden 486 bine revize edildi.

ADP verilerine göre ABD'de ilk çeyrekte özel sektörde 1,5 milyon istihdam yaratıldı.

Yapılan değerlendirmede iş gücü arzındaki sıkılığın tüketici ile yüz yüze olan sektörlerde büyüme için bir engel olmaya devam ettiği de vurgulandı.

Rusya'dan müzakere açıklaması: İstanbul'daki görüşmelerin sonuçları olumlu
Meteoroloji gün vererek uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor
İsmail Demir duyurdu! İlk ülke Türkiye oldu... A400M filosu tamamlandı
Dünyanın konuştuğu 'ruble' kararı! Putin iki lidere bizzat anlattı
Dünyaca ünlü aktör Bruce Willis'ten hayranlarını üzen haber! Resmen açıkladı
Mesut Özil'in menajerinden son dakika ayrılık açıklaması!
Bakanlıktan Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yalanlama!
Aile katliamında 4 gözaltı! Soruşturma derinleşiyor
Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki: Başaramayacaksın Zafiyet Hanım!
Oscar'a damga vuran skandal! Jada Pinkett Smith'ten ilk açıklama
Nijerya-Gana maçında taraftarlar çıldırdı! Doktor dövülerek öldürüldü
İşte Rusların Ölüler Şehri! Giden canlı dönemedi
Ukraynalı genç kadın dehşeti anlattı! Roman çıkaracaktı, hayatı roman oldu
2 gün 2 gece aşiret düğünü! Takılan takılar dudak uçuklattı
Aşk üçgeni çıktı! Mektuptaki aile sırrı Instagram'ı sallıyor
Rusya'dan müzakere açıklaması: İstanbul'daki görüşmelerin sonuçları olumlu
Rusya'dan müzakere açıklaması: İstanbul'daki görüşmelerin sonuçları olumlu
Meteoroloji gün vererek uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor
Meteoroloji gün vererek uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor
İsmail Demir duyurdu! İlk ülke Türkiye oldu... A400M filosu tamamlandı
İsmail Demir duyurdu! İlk ülke Türkiye oldu... A400M filosu tamamlandı
Dünyanın konuştuğu 'ruble' kararı! Putin iki lidere bizzat anlattı
Dünyanın konuştuğu 'ruble' kararı! Putin iki lidere bizzat anlattı
Dünyaca ünlü aktör Bruce Willis'ten hayranlarını üzen haber! Resmen açıkladı
Dünyaca ünlü aktör Bruce Willis'ten hayranlarını üzen haber! Resmen açıkladı
Mesut Özil'in menajerinden son dakika ayrılık açıklaması!
Mesut Özil'in menajerinden son dakika ayrılık açıklaması!
Bakanlıktan Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yalanlama!
Bakanlıktan Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yalanlama!
Aile katliamında 4 gözaltı! Soruşturma derinleşiyor
Aile katliamında 4 gözaltı! Soruşturma derinleşiyor
Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki: Başaramayacaksın Zafiyet Hanım!
Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki: Başaramayacaksın Zafiyet Hanım!
Oscar'a damga vuran skandal! Jada Pinkett Smith'ten ilk açıklama
Oscar'a damga vuran skandal! Jada Pinkett Smith'ten ilk açıklama
Nijerya-Gana maçında taraftarlar çıldırdı! Doktor dövülerek öldürüldü
Nijerya-Gana maçında taraftarlar çıldırdı! Doktor dövülerek öldürüldü
İşte Rusların Ölüler Şehri! Giden canlı dönemedi
İşte Rusların Ölüler Şehri! Giden canlı dönemedi
Ukraynalı genç kadın dehşeti anlattı! Roman çıkaracaktı, hayatı roman oldu
Ukraynalı genç kadın dehşeti anlattı! Roman çıkaracaktı, hayatı roman oldu
2 gün 2 gece aşiret düğünü! Takılan takılar dudak uçuklattı
2 gün 2 gece aşiret düğünü! Takılan takılar dudak uçuklattı
Aşk üçgeni çıktı! Mektuptaki aile sırrı Instagram'ı sallıyor
Aşk üçgeni çıktı! Mektuptaki aile sırrı Instagram'ı sallıyor