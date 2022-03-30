ABD'de özel sektör istihdamı arttı

Mart ayında özel sektörde istihdam 455 bin arttı. Beklenti 450 bin artış olacağı yönündeydi. Şubat ayı istihdam verisi de 475 binden 486 bine revize edildi.

ADP verilerine göre ABD'de ilk çeyrekte özel sektörde 1,5 milyon istihdam yaratıldı.

Yapılan değerlendirmede iş gücü arzındaki sıkılığın tüketici ile yüz yüze olan sektörlerde büyüme için bir engel olmaya devam ettiği de vurgulandı.