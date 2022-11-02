ABD'de özel sektör istihdamı arttı

ADP'nin Stanford Digital Economy Lab. iş birliği ile hazırladığı rapora göre ekim ayında özel sektörde istihdam 239 bin arttı. Piyasalarda beklenti 195 bin yükseliş olacağı yönündeydi.

Bir önceki ayın verisi 208 binden 192 bine revize edildi.

İstihdam küçük işletmelerde 25 bin, orta boy işletmelerde 218 bin artarken, büyük boy işletmelerde 4 bin azaldı. Üretim sektörünün istihdamı 8 bin azalırken, hizmet sektörünün istihdamı 247 bin yükseldi.

Tarım dışı istihdam rakamları cuma günü açıklanacak.