ABD'de özel sektör istihdamı arttı

ADP'nin Moody's Analytics iş birliği ile hazırladığı rapora göre ocak ayında özel sektörde istihdam 106 bin arttı. Piyasalarda beklenti 190 bin artış olacağı yönündeydi.

Bir önceki ayın istihdam rakamı 235 binden 253 bine revize edildi.

İstihdam küçük işletmelerde 75 bin azaldı, orta boy işletmelerde 64 bin, büyük boy işletmelerde 128 bin arttı. Üretim sektörünün istihdamı 3 bin azalırken, hizmet sektörünün istihdamı 109 bin arttı.

Tarım dışı istihdam rakamları cuma günü açıklanacak.