ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri aştı

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliği ile hazırladığı rapora göre şubat ayında özel sektörde istihdam 475 bin arttı. Piyasa beklentisi 400 bin yükseliş olacağı yönündeydi.

Bir önceki ayın istihdam rakamı -301 binden 509 bine revize edildi.

İstihdam küçük işletmelerde 96 bin azaldı. Orta ölçekli işletmelerde 18 bin, büyük ölçekli işletmelerde ise 552 bin arttı. Üretim sektörünün istihdamı 57 bin, hizmet sektörünün istihdamı 417 bin yükseldi.

ADP ve Macroeconomic Advisers istihdam verilerinin açıklanması öncesinde özel sektörde istihdam büyümesini paylaşıyor.

Tarım dışı istihdam rakamları cuma günü açıklanacak.