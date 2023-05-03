ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri aştı

ADP'nin Moody's Analytics iş birliği ile hazırladığı rapora göre nisan ayında özel sektörde istihdam 296 bin arttı. Piyasalarda beklenti 133 bin artış olacağı yönündeydi.

Bir önceki ayın istihdam rakamı 145 binden 142 bine revize edildi.

ADP nisan ayında ücret artışının yıllık yüzde 6,7 olduğunu açıkladı.

İstihdam küçük işletmelerde 121 bin, orta boy işletmelerde 122 bin, büyük boy işletmelerde 47 bin arttı. Üretim sektörünün istihdamı 67 bin, hizmet sektörünün istihdamı 229 bin yukarı geldi.