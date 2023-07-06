ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri aştı

ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa tahminlerinin iki katından fazla artış gösterdi.

ADP'nin Moody's Analytics iş birliği ile hazırladığı rapora göre haziran ayında özel sektörde istihdam 497 bin arttı. Piyasalarda beklenti 220 bin artış olacağı yönündeydi.

Bir önceki ayın istihdam rakamı 278 binden 267 bine revize edildi.

ADP haziran ayında ücret artışının yıllık yüzde 6,4 olduğunu açıkladı.

İstihdam küçük işletmelerde 299 bin, orta boy işletmelerde 183 bin artarken, büyük boy işletmelerde 8 bin azaldı. Üretim sektörünün istihdamı 124 bin, hizmet sektörünün istihdamı 373 bin yukarı geldi.