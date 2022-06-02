ABD'de özel sektör istihdamı beklentinin altında

ADP'nin Moody's Analytics iş birliği ile hazırladığı rapora göre mayıs ayında özel sektörde istihdam 128 bin arttı. Piyasalarda beklenti 300 bin artış olacağı yönündeydi.

Bir önceki ayın istihdam rakamı 247 binden 202 bine revize edildi.

İstihdam küçük işletmelerde 91 bin azalırken, orta ölçekli işletmelerde 97 bin, büyük ölçekli işletmelerde 122 bin arttı. Üretim sektörünün istihdamı 24 bin, hizmet sektörünün istihdamı 104 bin yükseldi.

Tarım dışı istihdam rakamları cuma günü açıklanacak.