ABD'de özel sektör istihdamı beklentinin altında

ADP'nin Moody's Analytics iş birliği ile hazırladığı rapora göre ağustos ayında özel sektör istihdamı 132 bin arttı. Piyasalarda beklenti 300 bin yükseliş olacağı yönündeydi.

İstihdam küçük işletmelerde 25 bin, orta boy işletmelerde 53 bin, büyük boy işletmelerde 54 bin arttı. Üretim sektörünün istihdamı 23 bin, hizmet sektörünün istihdamı 110 bin yukarı geldi.

Tarım dışı istihdam rakamları cuma günü açıklanacak.