ABD'de özel sektör istihdamı belli oldu

ADP Araştırma Enstitüsü'nün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı kasım ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı kasım ayında 32 bin kişi azaldı.

Piyasa beklentisi, özel sektör istihdamının bu dönemde 5 bin kişi arttığı yönündeydi. Özel sektör istihdamında ekim ayında yaşanan yükselişe ilişkin veri ise 42 binden 47 bine revize edildi. İstihdam sayısı yaklaşık olarak küçük ölçekli işletmelerde 120 bin kişi azalırken, orta ölçekli işletmelerde 51 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 39 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdamda, hizmet sektöründe 13 bin, üretim sektöründe 19 bin kişilik azalış oldu. ABD'de 26 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, kasımda yıllık ücret yüzde 4,4 arttı.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, işverenlerin temkinli tüketiciler ve belirsiz makroekonomik ortamın etkisini hissettiğini belirterek, işe alımların son zamanlarda dalgalı seyrettiğini kaydetti. Richardson, "Kasım ayındaki yavaşlama geniş tabanlı olsa da küçük işletmelerdeki gerileme bu yavaşlamanın başlıca nedeniydi." ifadesini kullandı.