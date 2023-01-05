ABD'de özel sektör istihdamı yükseldi

ADP'nin Moody's Analytics iş birliği ile hazırladığı rapora göre aralık ayında özel sektörde istihdam 235 bin arttı. Piyasalarda beklenti 153 bin yükseliş olacağı yönündeydi.

İstihdam küçük işletmelerde 195 bin, orta boy işletmelerde 191 bin arttı. Büyük boy işletmeler 191 bin azaldı. Üretim sektörünün istihdamı 22 bin, hizmet sektörünün istihdamı 213 bin yukarı geldi.

Tarım dışı istihdam rakamları cuma günü açıklanacak.