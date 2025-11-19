ABD'de özel sektörün istihdam kaybı yavaşladı
ABD'de özel sektör istihdamı, 1 Kasım'da sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 2 bin 500 kişi azaldı.
19.11.2025 - 09:20 | | AA
ADP Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, özel sektörün istihdam kaybı ekim ayının sonlarına doğru yavaşlama kaydetti.
Buna göre, özel sektör işverenleri 1 Kasım'da sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 2 bin 500 işten çıkarma gerçekleştirdi.
Özel sektörün istihdam kaybı 25 Ekim'de sona eren dört haftalık dönemde ortalama 14 bin 250 olarak kaydedilmişti.