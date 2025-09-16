ABD'de perakende satışlar arttı

Canlı Borsa
ABD'de perakende satışlar ağustosta yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

16.09.2025 - 17:14 | | AA
ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışların tutarı geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artışla 732 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa beklentisi perakende satışların bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Perakende satışlar, temmuzda da yüzde 0,6 artmıştı. Ülkede perakende satışlar, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 5 artış gösterdi. Söz konusu dönemde satışlardaki en yüksek artış, mağaza dışı perakendecilerde görüldü.

Giyim mağazaları, spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitapların satıldığı mağazalar, yemek ve içecek hizmetlerinin sunulduğu mekanlar, benzin istasyonları ve motorlu taşıt mağazalarındaki satışlarda da artış görüldü. Buna karşın, çeşitli mağaza perakendecileri, mobilya mağazaları ile sağlık ve kişisel bakım mağazalarındaki satışlarda ise azalış kaydedildi.

