ABD'de perakende satışlar beklentileri aştı

ABD Ticaret Bakanlığı haziran ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre perakende satışlar haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1 artarak 680,6 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri perakende satışların haziran ayında yüzde 0,8 artması yönündeydi. Beklenenden fazla yükseliş gösteren perakende satışlar mayıs ayında yüzde 0,1 azalmıştı.

BloombergHT'de yer alan habere göre perakende satışlar haziran ayında yıllık bazda ise yüzde 8,4'lük artış kaydetti.

Bu dönemde perakende satışlardaki artışta yükselen enerji maliyetinin etkisiyle benzin istasyonlarında yaşanan aylık yüzde 3,6'lık artış etkili oldu.

Aynı dönemde mağaza dışı perakendecilerdeki satışlar yüzde 2,2, çeşitli mağaza perakendecileri ile mobilya mağazalarındaki satışlar yüzde 1,4'er, yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu yerlerdeki satışlar yüzde 1, motorlu taşıt ile parçalarının satıldığı mağazalar ile spor, hobi ürünleri, müzik enstrümanları, kitap mağazalarındaki satışlar yüzde 0,8'er arttı.

Yapı malzemeleri ile giyim mağazalarındaki satışlar ise sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 0,4'lük azalış gösterdi.

Analistler perakende satışlara ilişkin son verilerin ülkede yüksek enflasyona rağmen esnek tüketici harcamalarına işaret ettiğini ve bunun da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha yüksek bir faiz artırımına gideceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini belirtti.