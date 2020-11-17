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17.11.2020 - 17:55 | | AA

ABD'de perakende satışlar ekimde beklentiyi karşılamadı

ABD'de perakende satışlar, ekimde aylık yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.

ABD'de perakende satışlar ekimde beklentiyi karşılamadı
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ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,3 artışla 553,3 milyar dolar oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin hafifletilmesi ve ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıstan itibaren yakaladığı yükseliş eğilimini sürdüren ancak artış hızında yavaşlama kaydedilen veriye ilişkin piyasa beklentisi, ekimde yüzde 0,5 artması yönündeydi.

Bu dönemde beklenenden az yükseliş kaydeden perakende satışlar, eylülde yüzde 1,6 artmıştı.

Perakende satışlar, ekimde yıllık bazda ise yüzde 5,7 arttı. Söz konusu dönemde perakende satışlarda görülen değişimde, elektronik, yapı malzemeleri ve motorlu araç satışlarıyla akaryakıt istasyonlarındaki satışların artması etkili oldu.

Elektronik ürün satan mağazalardaki satışlar yüzde 1,2, yapı malzemeleri satan mağazalardaki satışlar yüzde 0,9, motorlu araç satışları yüzde 0,4 ve akaryakıt istasyonlarındaki satışlar yüzde 0,4 arttı.

Aynı dönemde giyim ile spor ve hobi sektörlerindeki satışlar yüzde 4,2'şer azalış gösterdi. Analistler, tüketicilerin harcamalarının artan Kovid-19 vakaları ve devlet desteğinin olmaması nedeniyle kısıtlandığını belirtti.

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