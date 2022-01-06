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ABD'de petrol fiyatları geriledi

ABD'de Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) ardından ABD Enerji Bakanlığı'nın (DoE) verilerinin de akaryakıt stoklarında artışa işaret etmesinin talep konusunda yarattığı endişeler petrol fiyatlarını geriletti.

06.01.2022 - 07:47 |
ABD'de petrol fiyatları geriledi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarının piyasanın öngördüğünden daha çabuk artırılabileceğine işaret eden Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarının yarattığı endişeler, ABD Hazine kağıdı getirilerinin yükselmesi de petrol fiyatlarını aşağı çekti.

ICE'de Mart vadeli brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 79,63 dolar seviyesini gördü. Şu sıralarda da düne göre 1,1 dolar düşüşle 79,70 dolardan işlem görüyor.

NYMEX'de Şubat vadeli Batı Teksas petrolü de düne göre 1 dolar kayıpla 76,85 dolar/varil seviyesinde.

Brent petrolü için ilk destek 79,59 dolar/varil, buranın aşağı kırılması halinde 78,8 dolar varil seviyesine kadar bir geri çekilme olabilir.

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