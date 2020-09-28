ABD'de petrol sondaj kule sayısı 4 adet arttı

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı 2 adet artışla 75'e ve böylece petrol ve doğalgaz sondaj toplam kule sayısı, üç tanesi de doğalgaz ve petrol için ortak kule olmak üzere 261 adete yükseldi. ABD'de petrol ve doğalgaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 599 adet azaldı.

Kanada'da petrol sondaj kule sayısı 3 adet artışla 33 adete yükselirken, aynı dönemde doğalgaz sondaj kule sayısı da 4 adet artışla 38 adete ve toplam sondaj kule sayısı 7 adet artışla 71'e yükseldi. Böylece Kanada'nın tamamında sondaj kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 56 adet geriledi.