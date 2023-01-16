ABD'de resesyon beklentisi sürüyor

WSJ anketine göre gelecek 12 ay içinde ABD ekonomisinde resesyon bekleyenlerin oranı yüzde 61 oldu. Ekim ayındaki ankette bu oran yüzde 63'e kadar çıkmıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) enflasyonu aşağı getirmek için ekonomik büyümede bir yavaşlamaya, keskin bir daralma olmasa da yumuşak bir inişe ihtiyaç olduğunu değerlendirirken, WSJ anketine katılan ekonomistlerin dörtte üçü Fed'in bir yumuşak inişi başaramayacağını öngördü.

Ekonomistler 2023 yıl sonu için enflasyon beklentilerini yüzde 3,3'ten yüzde 3,1'e çekerken, 2024 yıl sonu için beklentiyi yüzde 2,4 olarak ortaya koydu.

Fed'in faiz indirimine 2023 yılı dördüncü çeyrekte başlayacağını öngörenlerin oranı yüzde 31 olurken, faiz indirimini 2024 yılı ilk çeyrekte bekleyenlerin oranı yüzde 37 oldu. 2024 yılı ikinci çeyrekte faiz indiriminin başlayacağını tahmin edenlerin oranı ise yüzde 8 olarak kayıtlara geçti.