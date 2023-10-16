ABD'de resesyon beklentisi yüzde 50'nin altında

Ekonomistler ABD ekonomisi konusunda iyimserleşiyor. Artık resesyonu atlatacağını, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını yükseltmeyi bıraktığını ve enflasyonun düşmeye devam edeceğini düşünüyor.

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The Wall Street Journal tarafından yapılan ankete katılan iş dünyası temsilcileri ve ekonomistler, önümüzdeki bir yıl içinde resesyon olasılığının temmuz ayında ortalama %54'ten yüzde %48'e gerilediğini ortaya koydu. Resesyon olasılığı geçen yıldan bu yana ilk kez %50'nin altına indi.

BMO Ekonomistleri Doug Porter ve Scott Anderson, "ABD'de resesyon olasılığı bankacılık kargaşasının azalması ve güçlü iş gücü piyasası nedeniyle azalmaya devam ediyor" değerlendirmesini yaparken, piyasanın esnekliği ve artan reel gelirlerin tüketici talebini desteklediğini de belirtti.

Ekonomistler ortalama olarak gayri safi yurtiçi hasılanın, enflasyondan arındırıldığında 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre %2,2 oranında artacağını öngördü.

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Ancak ekonomistler gelecek yıl için tahminlerini Temmuz anketindeki %1,3'ten %1'e düşürdü.

Ekonomik büyümenin ve istihdam yaratmanın 2024'ün ilk yarısında zayıf olmasını bekleyen ekonomistler, GSYH'nın ilk çeyrekte yıllık %0,35 ve ikinci çeyrekte %0,6 gibi düşük bir oranda artacağını tahmin etti.

Ankete katılan ekonomistlerin yaklaşık %60'ı Fed'in mevcut faiz artırımı döngüsünde faiz artırımını tamamladığını söyledi. Ekonomistlerin yaklaşık yarısı Fed'in faiz indirimlerine gelecek yılın ikinci çeyreğinde başlamasını bekliyor.