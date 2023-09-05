ABD'de resesyon ihtimalini azalttı

Goldman Sachs enflasyonun soğuması ve hala dirençli olan iş gücü piyasasının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha fazla artırmasına gerek kalmayabileceğini göstermesi nedeniyle ABD'nin resesyona girme ihtimalini düşürdü.

Goldman Sachs daha önce yüzde 20 olarak öngördüğü ihtimali yüzde 15'e çekti.

Goldman'ın Baş Ekonomisti Jan Hatzius bir araştırma notunda, "Öncelikle gerçek harcanabilir gelir, devam eden sağlam istihdam büyümesi ve artan reel ücretler sayesinde 2024'te büyüme yeniden hızlanacak gibi görünüyor. İkincisi para politikasının 'uzun ve değişken gecikmelerinden' kaynaklanan artan sürüklemenin ekonomiyi resesyona doğru iteceği fikrine hala kesinlikle katılmıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Goldman Sachs analisti politika sıkılaştırmasının yarattığı engelin "2024 başlarında tamamen ortadan kaybolmadan önce" azalmaya devam ettiğini düşünüyor.

Bankanın yüzde 15 olan tahmini piyasa ortalaması olan yüzde 60'ın oldukça altında bulunuyor.

Goldman aynı zamanda ABD ekonomik büyümesi konusunda da emsallerinden daha iyimser ve 2024'ün sonuna kadar ortalama yüzde 2'lik bir ilerleme öngörüyor.