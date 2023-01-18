ABD'de sanayi üretimi açıklandı

Aralık ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,7 düştü. Beklenti yüzde 0,1 düşüş olacağı yönündeydi. Kasım ayı sanayi üretimi yüzde -0,2'den yüzde -0,6'ya revize edildi.

Kapasite kullanım oranı da aralık ayında hem kasım ayına göre düştü hem de piyasa beklentilerinin altına indi. Kasım ayında revize verilerle yüzde 79,4 olan kapasite kullanım oranı aralık ayında yüzde 79,6 olan beklentileri geride bırakarak yüzde 78,8 seviyesinde gerçekleşti.

Aralık ayında imalat sektöründe de üretim düşüşü yüzde 0,3 olan beklentilerin altında yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Madencilik sektöründe üretim düşüşü yüzde 0,9 olarak kayıtlara geçti.

Sanayi üretimi aralık ayında 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,6 artarken, imalat sektöründe üretim yıllık yüzde 0,5 düştü. Madencilik sektöründe yıllık artış yüzde 5,8 oldu.