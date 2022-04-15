ABD'de sondaj kule sayısı arttı

Baker Hughes tarafından ForeksHaber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre ABD'de petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 254 adet arttı.

ABD'de sondaj kulelerinin 680 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 12 adedi ise açık sularda yer aldı.

Ülkede petrol sondaj kule sayısı 2 adet artışla 548 olurken, doğal gaz sondaj kule sayısı 2 adet yükselişle 143 oldu. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı değişmedi ve 2 seviyesinde kaldı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 4 adet artışla 346, en büyük havzası olan Permian bölgesinde 2 adet yükselişle 334 olarak açıklandı.

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 8 adet düşüşle 103 adede geldi. Sondaj kule sayısı geçen yıl aynı döneme göre 47 adet arttı.

Ülkede petrol kule sayısı 4 adet düşüşle 49, doğal gaz kule sayısı 4 adet azalışla 54 olarak gerçekleşti.

Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı değişmeyerek 12 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 4 adet düşüşle 796 adet seviyesine geldi.