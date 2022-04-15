Geri Dön
UzmanparaABD'de sondaj kule sayısı arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'de sondaj kule sayısı arttı

ABD'de sondaj kule sayısı arttı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 14 Nisan itibarıyla son bir haftada 4 adet artışla 693 adet oldu.

15.04.2022 - 09:38 |
ABD'de sondaj kule sayısı arttı

Baker Hughes tarafından ForeksHaber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre ABD'de petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 254 adet arttı.

ABD'de sondaj kulelerinin 680 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 12 adedi ise açık sularda yer aldı.

Ülkede petrol sondaj kule sayısı 2 adet artışla 548 olurken, doğal gaz sondaj kule sayısı 2 adet yükselişle 143 oldu. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı değişmedi ve 2 seviyesinde kaldı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 4 adet artışla 346, en büyük havzası olan Permian bölgesinde 2 adet yükselişle 334 olarak açıklandı.

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 8 adet düşüşle 103 adede geldi. Sondaj kule sayısı geçen yıl aynı döneme göre 47 adet arttı.

Ülkede petrol kule sayısı 4 adet düşüşle 49, doğal gaz kule sayısı 4 adet azalışla 54 olarak gerçekleşti.

Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı değişmeyerek 12 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 4 adet düşüşle 796 adet seviyesine geldi.

    ABD Başkanı Biden'ı ağına düşürdü! Skandal bir cümleyle başladı
    Hastaneye başvuranlar aşısızlar
    ‘ABD, Türkiye’yi Batı’ya döndürmek için savaşı fırsat olarak görüyor’
    Seri katil alarmı! Cinayetler ülkeyi dehşete düşürdü
    Sporun marka kenti Bursa! 400 milyonluk yatırım
    Survivor'da Adem'in sakatlığı işleri değiştirebilir! Acun Ilıcalı'dan bomba açıklama
    Tesla'yı sarstı! 40 bin araç kayıp
    Sarıyer'de evin üzerine TIR uçtu! İçeride 5 kişi vardı
    Conte’den Fenerbahçeli yıldıza yeşil ışık! 23 milyon euro
    ‘Maskesiz yaz’ sinyali! Haftaya belli olacak
    Galatasaray'da kritik seçim şok eden rakamı açıkladı!
    Camdaki Kız'da Hayri'den beklenen itiraf! 'Feride ve Sedat'a inat anlat'
    Müsilajdan 60 ileri arıtma koruyacak
    Rüzgâr perdesi tarım için kalkan
    200 yıllık genelevin altından tarih çıktı
    ABD Başkanı Biden'ı ağına düşürdü! Skandal bir cümleyle başladı
    ABD Başkanı Biden'ı ağına düşürdü! Skandal bir cümleyle başladı
    Hastaneye başvuranlar aşısızlar
    Hastaneye başvuranlar aşısızlar
    ‘ABD, Türkiye’yi Batı’ya döndürmek için savaşı fırsat olarak görüyor’
    ‘ABD, Türkiye’yi Batı’ya döndürmek için savaşı fırsat olarak görüyor’
    Seri katil alarmı! Cinayetler ülkeyi dehşete düşürdü
    Seri katil alarmı! Cinayetler ülkeyi dehşete düşürdü
    Sporun marka kenti Bursa! 400 milyonluk yatırım
    Sporun marka kenti Bursa! 400 milyonluk yatırım
    Survivor'da Adem'in sakatlığı işleri değiştirebilir! Acun Ilıcalı'dan bomba açıklama
    Survivor'da Adem'in sakatlığı işleri değiştirebilir! Acun Ilıcalı'dan bomba açıklama
    Tesla'yı sarstı! 40 bin araç kayıp
    Tesla'yı sarstı! 40 bin araç kayıp
    Sarıyer'de evin üzerine TIR uçtu! İçeride 5 kişi vardı
    Sarıyer'de evin üzerine TIR uçtu! İçeride 5 kişi vardı
    Conte’den Fenerbahçeli yıldıza yeşil ışık! 23 milyon euro
    Conte’den Fenerbahçeli yıldıza yeşil ışık! 23 milyon euro
    ‘Maskesiz yaz’ sinyali! Haftaya belli olacak
    ‘Maskesiz yaz’ sinyali! Haftaya belli olacak
    Galatasaray'da kritik seçim şok eden rakamı açıkladı!
    Galatasaray'da kritik seçim şok eden rakamı açıkladı!
    Camdaki Kız'da Hayri'den beklenen itiraf! 'Feride ve Sedat'a inat anlat'
    Camdaki Kız'da Hayri'den beklenen itiraf! 'Feride ve Sedat'a inat anlat'
    Müsilajdan 60 ileri arıtma koruyacak
    Müsilajdan 60 ileri arıtma koruyacak
    Rüzgâr perdesi tarım için kalkan
    Rüzgâr perdesi tarım için kalkan
    200 yıllık genelevin altından tarih çıktı
    200 yıllık genelevin altından tarih çıktı