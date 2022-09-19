ABD'de sondaj kule sayısı arttı

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre ABD'de petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 251 adet arttı.



ABD'de sondaj kulelerinin 744 adedi karada, 15 adedi açık sularda, 4 adedi ise iç sularda yer aldı.



Ülkede petrol sondaj kule sayısı 8 adet artışla 599 adet olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı 4 adet düşüşle 162 adede geldi. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 2 adet olarak açıklandı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 5 adet artışla 364, en büyük havza olan Permian bölgesinde 3 adet artışla 343 olarak belirlendi.