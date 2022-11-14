ABD'de sondaj kule sayısı arttı

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre ABD'de petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 223 adet arttı.



ABD'de sondaj kulelerinin 758 adedi karada, 17 adedi açık sularda, 4 adedi ise iç sularda yer aldı.



Ülkede petrol sondaj kule sayısı 9 adet artışla 622 adet olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı değişmeyerek 155 adet seviyesinde kaldı. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 2 adet olarak açıklandı.

Ülkede sondaj kulelerinin 711 adedi yatay (Herizontal), 46 adedi yönlü (Directional), 22 adedi dikey (Vertical) olarak açıklandı.



En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 4 adet artışla 373, en büyük havzası olan Permian bölgesinde 4 adet artışla 350 oldu.