ABD'de sondaj kule sayısı arttı
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 11 Kasım itibarıyla son bir haftalık dönemde 9 adet artarak 779 adet oldu.
14.11.2022 - 08:28 |
Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre ABD'de petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 223 adet arttı.
ABD'de sondaj kulelerinin 758 adedi karada, 17 adedi açık sularda, 4 adedi ise iç sularda yer aldı.
Ülkede petrol sondaj kule sayısı 9 adet artışla 622 adet olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı değişmeyerek 155 adet seviyesinde kaldı. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 2 adet olarak açıklandı.
Ülkede sondaj kulelerinin 711 adedi yatay (Herizontal), 46 adedi yönlü (Directional), 22 adedi dikey (Vertical) olarak açıklandı.
En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 4 adet artışla 373, en büyük havzası olan Permian bölgesinde 4 adet artışla 350 oldu.
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