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ABD'de sondaj kule sayısı arttı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 18 Kasım itibarıyla son bir haftalık dönemde 3 adet artarak 782 adet oldu.

21.11.2022 - 09:30 |
ABD'de sondaj kule sayısı arttı

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre ABD'de petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 219 adet arttı.

ABD'de sondaj kulelerinin 762 adedi karada, 17 adedi açık sularda, 3 adedi ise iç sularda yer aldı.

Ülkede petrol sondaj kule sayısı 1 adet artışla 623 adet olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı 2 adet artışla 157 adet seviyesine geldi. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 2 adet olarak açıklandı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 2 adet artışla 375, en büyük havzası olan Permian bölgesinde 1 adet düşüşle 349 oldu.

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