ABD'de sondaj kule sayısı arttı
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 18 Kasım itibarıyla son bir haftalık dönemde 3 adet artarak 782 adet oldu.
21.11.2022 - 09:30 |
Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre ABD'de petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 219 adet arttı.
ABD'de sondaj kulelerinin 762 adedi karada, 17 adedi açık sularda, 3 adedi ise iç sularda yer aldı.
Ülkede petrol sondaj kule sayısı 1 adet artışla 623 adet olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı 2 adet artışla 157 adet seviyesine geldi. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 2 adet olarak açıklandı.
En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 2 adet artışla 375, en büyük havzası olan Permian bölgesinde 1 adet düşüşle 349 oldu.
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