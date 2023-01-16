ABD'de sondaj kule sayısı arttı
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 13 Ocak itibarıyla son bir haftalık dönemde 3 adet artışla 775 adet oldu.
Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 174 adet yükseldi.
ABD'de sondaj kulelerinin 754 adedi karada, 19 adedi açık sularda, 2 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre açık sulardaki sondaj kule sayıları 3 adet artarken, diğerlerinde bir değişiklik olmadı.
Ülkede petrol sondaj kule sayısı 5 adet artışla 623 adet olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı 2 adet düşüşle 150 adet seviyesine geldi. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 2 adet olarak açıklandı.
En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 1 adet artışla 379 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da 3 adet artışla 13 seviyesine geldi.
En büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 3 adet artışla 356 adete çıktı.