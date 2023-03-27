ABD'de sondaj kule sayısı arttı

Baker Hughes paylaşılan rapora göre petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 88 adet yukarı geldi.



ABD'de sondaj kulelerinin 739 adedi karada, 18 adedi açık sularda, 1 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre karada bulunan sondaj kule sayısı 3 adet, açık sulardaki sondaj kule sayısı 1 adet arttı.



Ülkede petrol sondaj kule sayısı 4 adet artışla 593 adet olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı değişmeyerek 162 adet seviyesinde kaldı. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı da değişmeyerek 3 adet olarak açıklandı.



En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 1 adet artışla 372 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da 2 adet artışla 108 adet seviyesine geldi.

En büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 3 adet artışla 353 adede yükseldi.