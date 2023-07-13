ABD'de sondaj kule sayısı arttı

Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 110 adet azaldı.

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 11 adet artışla 585 olurken, doğal gaz kule sayısı değişmeyerek 147 adet seviyesinde kaldı. Petrol ve doğal gaz ortak kullanımlı kule sayısı ise 1 adet oldu.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 11 adet artışla 701, açık sularda 1 adet artışla 30 olurken, iç sularda sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle sıfıra indi.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 5 adet artışla 340 oldu.