ABD'de sondaj kule sayısı yükseldi

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 9 adet artışla 576 olurken, doğal gaz kule sayısı 3 adet düşüşle 143 adet seviyesine geldi.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 7 adet artışla 688 olurken, açık sularda bir adet düşüşle 31 adet seviyesine indi.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 1 adet artışla 330 oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 144 adet azaldı.