ABD'de sondaj kule sayısı yükseldi
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 2 Ağustos ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 6 adet artışla 719 oldu.
03.08.2023 - 09:29 |
Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 9 adet artışla 576 olurken, doğal gaz kule sayısı 3 adet düşüşle 143 adet seviyesine geldi.
Karada bulunan sondaj kule sayısı 7 adet artışla 688 olurken, açık sularda bir adet düşüşle 31 adet seviyesine indi.
En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 1 adet artışla 330 oldu.
Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 144 adet azaldı.