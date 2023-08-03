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ABD'de sondaj kule sayısı yükseldi

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 2  Ağustos ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 6 adet artışla 719 oldu.

03.08.2023 - 09:29 |
ABD'de sondaj kule sayısı yükseldi

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 9 adet artışla 576 olurken, doğal gaz kule sayısı 3 adet düşüşle 143 adet seviyesine geldi. 

Karada bulunan sondaj kule sayısı 7 adet artışla 688 olurken, açık sularda bir adet düşüşle 31 adet seviyesine indi.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 1 adet artışla 330 oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 144 adet azaldı.

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