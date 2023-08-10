ABD'de sondaj kule sayısı düştü

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 9 Ağustos ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 6 adet düşüşle 713 oldu.

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 7 adet düşüşle 569 olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet artışla 144 adet seviyesine geldi.

Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 146 adet azaldı.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 7 adet düşüşle 681 olurken, açık sularda 1 adet artışla 32 adet seviyesine çıktı.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 328 oldu.