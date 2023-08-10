ABD'de sondaj kule sayısı düştü
ABD'de 1 haftalık dönemde petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 6 adet düştü.
10.08.2023 - 09:45 |
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 9 Ağustos ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 6 adet düşüşle 713 oldu.
Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 7 adet düşüşle 569 olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet artışla 144 adet seviyesine geldi.
Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 146 adet azaldı.
Karada bulunan sondaj kule sayısı 7 adet düşüşle 681 olurken, açık sularda 1 adet artışla 32 adet seviyesine çıktı.
En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 328 oldu.