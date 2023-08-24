ABD'de sondaj kule sayısı arttı

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 9 adet artışla 565 olurken, doğal gaz kule sayısı 3 adet düşüşle 137 adet seviyesine geldi.

Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 175 adet azaldı.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 3 adet artışla 671 olurken, açık sularda 3 adet artışla 31 adet oldu.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 327 oldu.