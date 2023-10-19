ABD'de sondaj kule sayısı arttı

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 6 adet artışla 538 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 3 adet artışla 142 adet seviyesine geldi. Petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı ise bir adet azaldı ve 2 adet oldu.

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Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 201 adet azaldı.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 7 adet artarak 653 olurken, açık sularda 1 adet artışla 27 adete çıktı. İç sularda ise değişmeyerek 1 adet olarak kaldı.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 4 adet artışla 318 adet oldu.